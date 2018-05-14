Сегодня 14 мая 2018 года, 17:07

О требованиях к вертикальным согласованным действиям рассказал спикер LHS Виктор Талах

Виктор Талах, заместитель директора департамента конкурентной политики — начальник отдела содействия конкуренции и методологии АМКУ, объяснил слушателям спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School особенности требований к вертикальным согласованным действиям.

«Такой документ, как Типовые требования к вертикальным согласованным действиям субъектов хозяйствования относительно поставок и использования товаров (Типовые требования), характерен именно для нашей системы права, а, к примеру, в США такого нет», — сказал лектор. Этот документ непосредственно связан с запретом конкуренции и призван минимизировать риски бизнеса, который хочет осуществлять согласованные действия. Именно такое максимальное страхование бизнеса от рисков, по мнению лектора, и является основной функцией Типовых требований.

Виктор Талах считает, что важно знать правовые последствия соответствия или несоответствия хозяйственной практики Типовым требованиям. Если определенная хозяйственная практика им соответствует, то положения статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» не распространяются. На практике субъекты хозяйствования могут совершать такие действия без обращения в АМКУ. Если хозяйственная практика не соответствует Типовым требованиям, то это еще не значит, что она автоматически запрещена и АМКУ должен применять санкции. Здесь есть четыре варианта развития событий: субъект может удержаться от совершения согласованных действий, получить разрешение на совершение таких действий в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» или использовать какой-то из двух упрощенных вариантов — получить предварительные выводы, согласно статье 29 Закона, или выводы относительно квалификации действий по статье 14 Закона.

Для применения Типовых требований лектор советует сначала определить, относится ли хозяйственная практика, которая вас интересует, к их сфере регулирования. Так, предметом этой сферы являются согласованные действия с участием двух или более субъектов хозяйствования, которые функционируют в рамках согласованных действий на разных уровнях цепочки производства или поставки, могут покупать, продавать или перепродавать отдельные товары, и если такие действия не являются агентской деятельностью (договорами поручения или коммерческим посредничеством, при котором поверенный (коммерческий агент) несет лишь незначительные коммерческие и/или финансовые риски или не несет их вовсе).

Следующий важный критерий касается участников этих действий. В документе можно увидеть четыре термина, которые на первый взгляд стоят хаотично, но имеют объяснения. В начале цепочки — поставщик (на рынке Украины он товар только продает). Следующий — покупатель, но несколько специфический — это субъект хозяйствования, который продает купленный товар (то есть покупает его для перепродажи). После него — заказчик, приобретающий товар у покупателей (то есть приобретающий не в самом начале), он может выступать в двух ипостасях: как покупатель (только в таком случае он приобретает не у поставщика, а у покупателя) или может покупать для собственного потребления. В последнем случае он выступает потребителем, на котором это звено заканчивается.

Виктор Талах отметил, что самой сложной в этом документе является трехуровневая структура норм, включающая общие правила, исключения из общих правил и исключения из исключений.

В завершение лектор проанализировал заимствованные в европейском праве положения о неприменении Типовых требований. Органы Комитета могут принять распоряжение о неприменении общих правил Типовых требований относительно определенного рынка, если не связанные между собой сети похожих вертикальных согласованных действий охватывают более 50% этого рынка. Распоряжение о неприменении не может касаться действий, которые фактически имеют место на время его принятия. Такое распоряжение подлежит обязательному опубликованию в течение трех рабочих дней с момента принятия.