Сегодня 14 мая 2018 года, 17:07

Что такое экономический анализ в праве, рассказала спикер LHS Дарья Чередниченко

Основы экономического анализа для юристов слушателям спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School объяснила Дарья Чередниченко, начальник управления экономического анализа АМКУ.

Лектор рассказала о взаимосвязи дисциплин в экономическом анализе в конкурентном праве. Так, необходимы аналитика, теория, логика (все элементы должны быть логическими и понятными всем клиентам), эконометрика, что позволяет применять сложные модели в кейсах, но только в тех случаях, когда имеются достаточные экономические данные, и другие. Взаимосвязь всех этих дисциплин зависит от взаимосвязи спроса и предложения. Когда они имеются в необходимом количестве, появляется прибыль у производителя и потребителя и, как следствие, общий общественный доход. Как пояснила Дарья Чередниченко, защищать именно экономическую конкуренцию необходимо потому, что в классическом случае, когда есть монополист, устанавливающий цены значительно выше обычных, то сокращается производство, а часть благосостояния потребителей идет на пользу монополиста. Наибольшая проблема связана со значительным снижением уровня общественного благосостояния.

Лектор отметила, что при обсуждении вопроса конкуренции в регуляторных ведомствах того или иного государства всегда поднимается вопрос эффективности. Эффективность бывает статической — total welfare (достигается, когда товар производится при минимальных затратах, и распределение производства между видами товара приводит к наивысшему уровню общего благосостояния) и динамической (достигается, когда предприятия конкурируют скорее в направлении инноваций, а не по ценовым критериям, что позволяет в будущем снизить расходы и улучшить распределение производства).

В контексте структурных признаков монопольного положения Дарья Чередниченко сделала упор именно на рыночной доле, отметив, что высокая рыночная доля не всегда является признаком рыночной власти. Например, когда барьеры выхода на рынок низкие или отсутствуют, то ничто не мешает другим производителям выйти на рынок.

Лектор объяснила несколько методов экономического анализа, первым из которых выделила анализ доходности (profitability analysis), применяемый в основном при злоупотреблении монопольным положением (например, речь идет об установлении цен, которые невозможно было бы установить в условиях конкуренции). А вот в сравнительном анализе (comparator-based analysis) применяются рrice-cost test, сравнение с другими рынками или предприятиями, сравнение в динамике и сравнение двойной разницы (difference in difference). А самым большим плюсом такого метода, как анализ корреляции (correlation analysis), Дарья Чередниченко считает то, что он нуждается только в данных по ценам товаров.

Мотивацию к антиконкурентным согласованным действиям лектор привела на примере «дилеммы осужденного» и определения равновесия Нэша. Компании выбирают стратегию из двух вариантов: конкурировать или согласовывать действия. Если выберут стратегию конкурировать — останутся ни с чем. Когда обе компании согласовывают действия, но потом одна из них решает нарушить эту договоренность и начинает конкурировать (например, ставит другие цены), то сначала такая компания займет все позиции в вопросе продаж. Но в следующем раунде игры все может быть наоборот. Выбор стратегии также будет зависеть от того, повторяющаяся это игра или разовая. Если повторяющаяся, то для любой компании оптимальным будет именно согласование действий. Мотивация к использованию такого подхода заключается как минимум в том, что оба предприятия смогут поддерживать стабильный доход (прибыльная мотивация).