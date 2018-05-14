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Должность замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы заняла Светлана Глущенко

Пост замминистра юстиции Светлана Глущенко занимала с 20 декабря 2017 года

10 мая 2018 года Кабинет Министров Украины произвел кадровые ротации в Министерстве юстиции Украины.

Так, КМУ уволил Сергея Шкляра с должности заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы по собственному желанию. Это было предусмотрено распоряжением КМУ от 10 мая с.г. №285-р.

Затем распоряжением №286-р правительство решило уволить Светлану Глущенко с должности заместителя министра юстиции Украины в связи с переходом на другую работу.

После этого было издано распоряжение №287-р о назначении Светланы Глущенко на должность замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы. С документом можно ознакомиться по ссылке.