Сегодня 14 мая 2018 года, 15:51

Государство увидело конкурентов в частных исполнителях — А.Авторгов о лишении его статуса частного исполнителя

Частный исполнитель исполнительного округа города Киева Андрей Авторгов лишен права на осуществление деятельности частного исполнителя. Такое решение сегодня вынесла Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины. Представление было подготовлено директором Департамента Государственной исполнительной службы Алексеем Воробьевым.

«Мною было исполнено решение хозяйственного суда, которое не исполнялось государственными исполнителями порядка двух лет. Я его исполнил за четыре дня. Считаю, что кто-то обещал, что оно не будет исполнено» — так описал подоплеку дела Андрей Авторгов в комментарии для «ЮП».

Первая претензии Минюста заключалась в следующем: судебное решение исполнялось несмотря на то, что в отделе управления ГИС Шевченковского района Киева находилось незавершенное исполнительное производство без оригинала исполнительного документа. Андрей Авторгов подчеркивает, что оригинал приказа был истребован судом, после чего госисполнитель вместо того, чтобы в соответствии с законом завершить производство, направил исполнительный документ в суд и приостановил исполнение. В дальнейшем определение об истребовании было отменено судом, а оригинал приказа был возвращен взыскателю, который предъявил его частному исполнителю.

Вторая претензия касалась неисполнения определения суда об обеспечении иска, по которому частный исполнитель не был должником. «Там не было ни слова о приостановлении исполнительного производства и о запрете исполнять определенные решения, — комментирует Андрей Авторгов. — Не может быть приостановлено исполнение решения суда обеспечением иска — это аксиома».

Комментируя процедурные аспекты, Андрей Авторгов обратил внимание на недостатки законодательства по сравнению с зарубежными образцами. К примеру, в подобную комиссию в Литве по квоте Минюста входят не чиновники, а частные исполнители.

Совет частных исполнителей не высказал свою позицию по этому делу. Вопреки обязанности защищать интересы своих членов Ассоциация частных исполнителей Украины не делегировала своих представителей на рассмотрение дела, заявил г-н Авторгов. «Хотя это уже не первое дисциплинарное представление Минюста, инициированное должниками», — сообщил он, упомянув также о делах в отношении частных исполнителей Зоряна Маковецкого и Екатерины Шмидт.

«Государство увидело конкурентов в частных исполнителях», — считает г-н Авторгов и предполагает, что власть намерена подчинить частных исполнителей. Решение Дисциплинарной комиссии Андрей Авторгов будет обжаловать в судебном порядке.