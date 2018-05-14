Сегодня 14 мая 2018 года, 17:07

ВС разграничил последствия правомерного и неправомерного пользования чужими денежными средствами

Большая Палата Верховного Суда указала на существование двух значений термина «пользование чужими средствами» (дело №910/10156/17). Первое — это получение должником возможности правомерно выплачивать кредитору долг в течение определенного времени. Второе значение — просрочка денежного обязательства, когда должник обязан уплатить деньги, но неправомерно не платит их. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Большая Палата пришла к выводу, что следствием неправомерного пользования чужими денежными средствами, то есть просрочки исполнения денежного обязательства (как договорного, так и внедоговорного), является начисление процентов годовых в соответствии с частью 2 статьи 625 Гражданского кодекса Украины. Правомерное пользование чужими денежными средствами может предусматривать уплату процентов, размер которых определен договором или законом.

С учетом указанного ключевым в применении приведенных выше норм является определение момента, с которого лицо пользуется чужими денежными средствами неправомерно, то есть наступает просрочка исполнения денежного обязательства. До этого момента возможно начисление процентов как платы, в частности, согласно части 1 статьи 1048 ГК Украины, после этого момента начисляются проценты годовых соответствии с частью 2 статьи 625 ГК Украины.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.