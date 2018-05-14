Сегодня 14 мая 2018 года, 15:51

Ю.Терентьев: такого нарушения, как антиконкурентные действия органов власти, нет в других юрисдикциях

Квалификация нарушений законодательства о защите экономической конкуренции — тема первой лекции в рамках спецкурса «Конкурентные вызовы», который проходит на текущей неделе в Legal High School. Заявленную проблематику раскрыли председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев и директор юридического департамента АМКУ Даниил Федорчук.

Среди ключевых нарушений конкурентного законодательства Украины спикеры выделили следующие виды: злоупотребление монопольным (доминирующим) положением; антиконкурентные согласованные действия; недобросовестная конкуренция; антиконкурентные действия органов власти. Говоря о первом виде нарушений — злоупотреблении монопольным положением, Юрий Терентьев рассказал, что в 2017 году АМКУ было прекращено 795 нарушений по соответствующей статье (33% всех нарушений). Также он напомнил, что за указанные нарушения предусмотрен штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущий год. Одина из наиболее крупных штрафных санкций в этой части была применена еще в 2009 году к ЗАО «Кребо» (заправка самолетов авиатопливом в аэропортах) — штраф 129 млн грн (почти 500 млн по нынешнему курсу!).

Антиконкурентные действия органов власти — такого вида нарушения конкурентного законодательства, по словам председателя АМКУ, практически нет в других юрисдикциях. Но в Украине такие нарушения довольно распространены: в прошлом году АМКУ было прекращено 610 нарушений по данной статье, что составляет четверть всех нарушений. Ярким примером таких действий является введение органами местного самоуправления ограничений на продажу алкогольных напитков (запрет продажи в ночное время в отдельных торговых помещениях, или запрет продажи алкоголя в ночное время повсеместно, кроме заведений ресторанного хозяйства, или запрет продажи алкогольных напитков в МАФах и временных сооружениях).