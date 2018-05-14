Сегодня 14 мая 2018 года, 17:07

НАПК повторно приглашает народного депутата Е.Дейдея для дачи пояснений

Национальное агентство по предотвращению коррупции повторно приглашает народного депутата Украины Евгения Дейдея прибыть 16 мая 2018 года с 09.00 до 18.00 для дачи пояснений и замечаний к содержанию протокола об административном правонарушении. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Национальное агентство установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, г-н Дейдей в сентябре 2017 года, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, для удовлетворения частного интереса «осуществлял действия в свою пользу при направлении депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины».

Как отмечает НАПК, в этом случае есть признаки нарушения требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Раннее НАПК приглашало народного депутата Украины 10 мая 2018 года, однако он не явился.