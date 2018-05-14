Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 мая 2018 года, 17:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК повторно приглашает народного депутата Е.Дейдея для дачи пояснений

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции повторно приглашает народного депутата Украины Евгения Дейдея прибыть 16 мая 2018 года с 09.00 до 18.00 для дачи пояснений и замечаний к содержанию протокола об административном правонарушении. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Национальное агентство установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, г-н Дейдей в сентябре 2017 года, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, для удовлетворения частного интереса «осуществлял действия в свою пользу при направлении депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины».

Как отмечает НАПК, в этом случае есть признаки нарушения требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Раннее НАПК приглашало народного депутата Украины 10 мая 2018 года, однако он не явился.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом