ВС окончательно вернул государству сквер Небесной сотни

Верховный Суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок под сквером Небесной сотни на ул.Михайловской, 24-26 в Киеве.
Об этом сообщила координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО «Город-сад» Евгения Кулеба в Facebook, передает издание «Аргумент».
«Мы выиграли очередной суд! Теперь земля сквера Небесной сотни окончательно принадлежит государству! Верховный Суд Украины поставил точку в четырехлетнем судебном процессе», — написала она.
Также г-жа Кулеба добавила, что теперь граждане должны сохранить сквер. «Для этого нужно предоставить ему официальный статус. Просим подписать петицию о предоставлении официального статуса скверу, попросить подписать друзей и знакомых! Давайте вместе сохраним нашу историю», — призвала она.
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