Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 мая 2018 года, 19:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВС окончательно вернул государству сквер Небесной сотни

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок под сквером Небесной сотни на ул.Михайловской, 24-26 в Киеве.

Об этом сообщила координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО «Город-сад» Евгения Кулеба в Facebook, передает издание «Аргумент».

«Мы выиграли очередной суд! Теперь земля сквера Небесной сотни окончательно принадлежит государству! Верховный Суд Украины поставил точку в четырехлетнем судебном процессе», — написала она.

Также г-жа Кулеба добавила, что теперь граждане должны сохранить сквер. «Для этого нужно предоставить ему официальный статус. Просим подписать петицию о предоставлении официального статуса скверу, попросить подписать друзей и знакомых! Давайте вместе сохраним нашу историю», — призвала она.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом