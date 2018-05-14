Сегодня 14 мая 2018 года, 15:52

Эксперты назвали некоторые последствия решения арбитража относительно Крыма

Победа украинских компаний в международном арбитраже в Гааге над Россией по делу о компенсациях за потерю доступа к активам в аннексированном Крыму может иметь важные последствия в долгосрочной перспективе.

Об этом изданию «Апостроф. Экономика» рассказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Такие решения арбитражей в качестве доказательств неправомерного отчуждения оккупационными властями имущества в Крыму среди прочего важны для межгосударственных процессов от имени Украины в Европейском суде по правам человека, так как там обсуждаются вопросы нарушения гарантированного Первым протоколом к Конвенции 1950 года права на мирное владение имуществом, и, возможно, для процессов против РФ в арбитраже по морскому праву — опять-таки, доказательства политики неправомерной экспроприации имущества», — подчеркнул г-н Бабин.

Он также отметил, что среди компаний, выигравших арбитраж, есть и ТРК «Жиса», что может сыграть свою роль как в процессах в Евросуде по свободе медиа, так и в деле в Международном суде ООН по вопросам расовой дискриминации относительно ограничения вещания в Крыму на украинском и крымскотатарском языках.

В свою очередь эксперт-международник Вера Константинова указывает на то, что решение арбитража в Гааге может стать рычагом для предъявления к России требования о выплате компенсации за разрушение инфраструктуры Донбасса.

«Мне кажется, что это решение — своего рода возможность для Украины усилить давление на Российскую Федерацию посредством экономических рычагов», — сказала эксперт.