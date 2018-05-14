Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 мая 2018 года, 15:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Эксперты назвали некоторые последствия решения арбитража относительно Крыма

14 мая 2018 года Источник:АМИ Новости-Украина

Победа украинских компаний в международном арбитраже в Гааге над Россией по делу о компенсациях за потерю доступа к активам в аннексированном Крыму может иметь важные последствия в долгосрочной перспективе.

Об этом изданию «Апостроф. Экономика» рассказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Такие решения арбитражей в качестве доказательств неправомерного отчуждения оккупационными властями имущества в Крыму среди прочего важны для межгосударственных процессов от имени Украины в Европейском суде по правам человека, так как там обсуждаются вопросы нарушения гарантированного Первым протоколом к Конвенции 1950 года права на мирное владение имуществом, и, возможно, для процессов против РФ в арбитраже по морскому праву — опять-таки, доказательства политики неправомерной экспроприации имущества», — подчеркнул г-н Бабин.

Он также отметил, что среди компаний, выигравших арбитраж, есть и ТРК «Жиса», что может сыграть свою роль как в процессах в Евросуде по свободе медиа, так и в деле в Международном суде ООН по вопросам расовой дискриминации относительно ограничения вещания в Крыму на украинском и крымскотатарском языках.

В свою очередь эксперт-международник Вера Константинова указывает на то, что решение арбитража в Гааге может стать рычагом для предъявления к России требования о выплате компенсации за разрушение инфраструктуры Донбасса.

«Мне кажется, что это решение — своего рода возможность для Украины усилить давление на Российскую Федерацию посредством экономических рычагов», — сказала эксперт.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом