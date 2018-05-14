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За время независимости в Украине запретили 28 политических партий

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Украине с 1991 года Министерство юстиции на основании решений суда прекратило деятельность 28 политических партий. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает издание hubs.ua.

«Согласно законодательству, Минюст осуществляет контроль за соблюдением политической партией требований Конституции и законов Украины, а также устава политической партии, а в случае нарушений мы обращаемся в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства или о запрете политической партии. За период независимости Министерство юстиции на основании решений суда аннулировало регистрационные свидетельства 28 политических партий», — пояснила чиновница.

По ее словам, в Украине политические партии прекращают свою деятельность путем реорганизации или ликвидации (самороспуска) или в случае запрета их деятельности, аннулирования регистрации.

«Если с реорганизацией и самороспуском все понятно, то для запрета или аннулирования регистрации закон предусматривает конкретные предпосылки», — рассказала замминистра.

Она уточнила, что среди таких предпосылок — выявление в течение трех лет со дня регистрации политической партии недостоверных сведений в предоставленных на регистрацию документах, невыдвижение политпартией своих кандидатов на президентских и парламентских выборах в течение десяти лет, несоздание в течение 6 месяцев со дня регистрации областных организаций партии в соответствии с требованиями законодательства, а также пропаганда, в частности, коммунистического режима и его символики.

Замминистра напомнила, что с 2014 года на основании решений суда прекращена деятельность ряда политических партий. Речь идет, в частности, о запрете деятельности партий «Русское единство», «Русский блок», прекращении деятельности Коммунистической партии Украины (обновленной), Коммунистической партии рабочих и крестьян.

Также г-жа Сукманова подчеркнула, что внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований о прекращении деятельности партии проводится после поступления судебного решения, вступившего в законную силу.

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