Сегодня 14 мая 2018 года, 14:09

Состязательность и независимость арбитра — залог справедливого процесса в сфере конкуренции, считает А. Вознюк

В рамках спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School состоялся дискуссионный клуб «Конкурентные вызовы сегодняшнего дня». Модератором дискуссионного клуба выступила партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Белякова.

Вопросы законодательной поддержки конкуренции проанализировал партнер ЮФ Asters Александр Вознюк. В Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта в этом контексте: № 6723, № 6746, № 2431. Г-н Вознюк рассказал о перспективах принятия инициатив и причинах внесения изменений в законодательство. По сути, конкурентное право — это нормы запрета, определяющие правила поведения. И эти правоотношения примечательны чрезвычайно строгими санкциями. Другой фактор — построение системы правоприменения? обеспечивает ли она принятие таких решений, которые минимизируют допущение ошибок?

Александр Вознюк подчеркнул, что должна существовать законодательная модель, гарантирующая принятие справедливых решений. Каковы составляющие этого справедливого процесса? Решения принимаются лицом или органом, у которых «нет интереса». Состязательность и независимость арбитра — залог максимально справедливого процесса. Именно в этом контексте, по словам спикера, следует рассматривать деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Говоря о трендах, г-н Вознюк отметил, что регуляторные органы выстраивают систему издержек и противовесов, чтобы на выходе получить объективное решение. Лучшие модели существуют в Испании, Франции, где конкурентные ведомства фактически разделены на два уровня: аппарат, расследующий дело, и совет, принимающий решение. В этом случае совет за эффективность проведения расследования не отвечает.

Возвращаясь к законодательному обеспечению конкуренции, Александр Вознюк сказал, что вышеуказанные законопроекты решают только часть проблем, связанны с обеспечением прав, процессуальными сроками, определенными гарантиями, но это не тот объем вопросов, решение которых позволит утверждать об отсутствии проблем. Это всего лишь часть.

С большим вниманием и интересом следят за принятием законопроектов и в Офисе бизнес-омбудсмена, особенно за судьбой законопроекта № 6746. На данном вопросе акцентировал внимание заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. В офисе бизнес-омбудсмена поддерживают введение граничных сроков рассмотрения дел, разграничение функций расследования дела и принятия решения.

Лана Синичкина, партнер АО Arzinger, считает, что в контексте размера штрафа необходимо создать «конкуренцию самому конкурентному ведомству». Один из законопроектов предусматривает возможность обжалования размера штрафа в судебном порядке. Г-жа Синичкина убеждена: конкурентное право невозможно без правоприменительной судебной практики, ведь вся детализация подходов к развитию практики происходит именно на уровне правоприменения. А правоприменение — это и пересмотр решений органа, который их выносит.

Так вот, скептики такого подхода (возможности обжалования размера штрафа в судах) говорят, что судебная система очень коррумпирована, суды будут снижать до минимума наложенные АМКУ штрафы, и эффективность антимонопольного регулирования снизится. Лана Синичкина подчеркнула: если следовать такой логике, стоит лишить возможности обжалования штрафов, наложенных другими органами (к примеру, налоговыми). Кроме того, процедура расследования в Комитете является закрытой (в отличие от судов, где все процессуальные решения видны). Также суды имеют систему пересмотра. Спикер убеждена: нужно исключить монополию, которая создает коррупционные риски.

Советник ЮФ Sayenko Kharenko Александр Нагорный основным называет повышение качества расследований АМКУ. Он считает, что процессы следствия и принятия решений в украинском конкурентном ведомстве никогда разграничены не будут. Тем не менее в рамках действующего законодательства можно разделить функции принятия решений, надзора и слушания дела.

Судебная практика на месте не стоит, подходы к рассмотрению дел по защите экономической конкуренции меняются. Судьи, не меньше чем участники процесса, ожидают изменений конкурентного законодательства. На это обратила внимание судья Хозяйственного суда г. Киева Оксана Марченко. Также они надеются, что суду будет предоставлена возможность пересматривать размер штрафа, наложенный АМКУ. Такие попытки уже были (сторона, соглашаясь с тем, что нарушила законодательство и не обжалуя решения по сути, обжаловала только размер штрафа). Но практика нижестоящих инстанций не нашла своего подтверждения в судах высшего уровня, и после 2014 года таких решений уже не было.

АМКУ — это не спаситель экономики Украины, это не экономический прокурор и даже не регулятор. АМКУ — это орган, занимающийся правоприменением. «Мы должны выявлять нарушения и выносить справедливые решения, решающие сущностные проблемы», — подчеркнул председатель АМКУ Юрий Терентьев. Говоря о конкуренции в условиях глобализации, г-н Терентьев отметил, что представители Комитета интенсивно общаются с иностранными партнерами по поводу национальных вызовов и путей их решения европейскими коллегами.