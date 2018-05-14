Сегодня 14 мая 2018 года, 19:02

Завершено досудебное расследование по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Д. Вороненкова

Прокуратура города Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также с материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалось, в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления. Их действия квалифицированы по пунктам 6, 11, 12 статьи 115, части 1 статьи 263 УК Украины.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, что включало аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и т.п.

Отметим, что два исполнителя преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование по которому продолжается.