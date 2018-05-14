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Сегодня 14 мая 2018 года, 14:09

Из-за незаконных действий госрегистраторов НБУ едва не утратил здание ценой около 25 млн грн

Национальный банк Украины обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило прекратить реализацию мошеннической схемы на сумму около 25 млн гривен. Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ.

НБУ отмечает, что своевременные решения Министерства юстиции Украины позволили отменить незаконные действия государственных регистраторов. Жалоба в Минюст была подана Национальным банком.

Речь идет о прекращении реализации мошеннической схемы, которая привела к незаконному завладению третьими лицами зданием в центре Полтавы залоговой стоимостью более 24,8 млн грн, принадлежащим ПАО «ВиЭйБи Банк» на праве частной собственности.

В июне 2014 года банк передал здание в ипотеку Национальному банку, о чем в реестр прав была внесена соответствующая запись.

Однако 27 марта 2018 года НБУ стало известно, что это здание неправомерно выведено из-под обременения и перерегистрировано на частную фирму.

Заявление о проведении регистрационных действий вроде подано самим ПАО «ВиЭйБи Банк». Однако уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов сообщило, что не подавало никаких заявлений о внесении записей в реестр.

В НБУ отмечают, что прекращение ипотеки и обременения запретом отчуждения недвижимого имущества с последующим отчуждением без согласия Национального банка как ипотекодержателя является прямым нарушением его прав и законных интересов, предусмотренных законом об ипотеке.

В связи с этим НБУ обжаловал в Министерстве юстиции Украины принятые государственными регистраторами решения относительно здания, в частности, потребовав восстановить записи об ипотеке и обременении имущества ПАО «ВиЭйБи Банк» ипотекой и запретом отчуждения.