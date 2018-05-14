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Из-за незаконных действий госрегистраторов НБУ едва не утратил здание ценой около 25 млн грн

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило прекратить реализацию мошеннической схемы на сумму около 25 млн гривен. Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ.

НБУ отмечает, что своевременные решения Министерства юстиции Украины позволили отменить незаконные действия государственных регистраторов. Жалоба в Минюст была подана Национальным банком.

Речь идет о прекращении реализации мошеннической схемы, которая привела к незаконному завладению третьими лицами зданием в центре Полтавы залоговой стоимостью более 24,8 млн грн, принадлежащим ПАО «ВиЭйБи Банк» на праве частной собственности.

В июне 2014 года банк передал здание в ипотеку Национальному банку, о чем в реестр прав была внесена соответствующая запись.

Однако 27 марта 2018 года НБУ стало известно, что это здание неправомерно выведено из-под обременения и перерегистрировано на частную фирму.

Заявление о проведении регистрационных действий вроде подано самим ПАО «ВиЭйБи Банк». Однако уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов сообщило, что не подавало никаких заявлений о внесении записей в реестр.

В НБУ отмечают, что прекращение ипотеки и обременения запретом отчуждения недвижимого имущества с последующим отчуждением без согласия Национального банка как ипотекодержателя является прямым нарушением его прав и законных интересов, предусмотренных законом об ипотеке.

В связи с этим НБУ обжаловал в Министерстве юстиции Украины принятые государственными регистраторами решения относительно здания, в частности, потребовав восстановить записи об ипотеке и обременении имущества ПАО «ВиЭйБи Банк» ипотекой и запретом отчуждения.

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