Сегодня 14 мая 2018 года, 12:26

Работодатели предложили ряд шагов по дерегуляции сферы недропользования

Правительству нужно, в частности, инициировать внесение изменений в Кодекс Украины о недрах, считает ФРУ

Федерация работодателей Украины обратилась к правительству и Минприроды с предложениями по решению наиболее острых проблем в сфере пользования недрами. Об этом сообщается на сайте ФРУ.

Бизнес поддерживает отмену повторной переоценки запасов полезных ископаемых каждые пять лет и решение правительства о введении переходного периода для недропользователей при оценке влияния на окружающую среду. Однако в Украине до сих пор существует целый ряд дополнительных барьеров, сдерживающих развитие отрасли, отметили в Федерации. Ключевой проблемой является блокирование областными советами согласования предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Бизнес предлагает внести изменения в Кодекс Украины о недрах для сбалансирования полномочий областных советов, определив их право согласовывать предоставление спецразрешений только на месторождения полезных ископаемых местного значения.

Также предложено сократить количество процедур согласования областными советами в сфере недропользования. Работодатели убеждены, что требуют немедленной реакции правительства многочисленные задержки с предоставлением, продлением действия спецразрешений и нарушения сроков рассмотрения заявлений и документов недропользователей со стороны Госгеонедр.

В частности, речь идет об обновлении состава и обеспечении проведения регулярных заседаний Комиссии по вопросам недропользования при Госгеонедрах. Среди ключевых предложений бизнеса также усовершенствование подходов к предоставлению специальных разрешений на пользование недрами тем недропользователям, которые осуществляют переработку сырья в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Предложено продлить действия норм о праве получения специальных разрешений без аукционов для владельцев промышленных перерабатывающих комплексов, на которых осуществляется производство конечной продукции, пригодной для использования потребителем без дополнительной промышленной обработки (переработки).

Отмечается, что создание прозрачной современной регуляторной среды в данной сфере предполагает открытие возможности привлечения права на пользование недрами в хозяйственный оборот (речь идет о продаже, дарении, внесении в уставный фонд, отчуждении другим способом, как и любого другого актива).

Среди предложений также озвучено сокращение сроков процедур, предусмотренных Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду», ускорение организации в 2018 году проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, прежде всего на нефтегазовых участках.