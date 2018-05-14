Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 мая 2018 года, 12:26

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Работодатели предложили ряд шагов по дерегуляции сферы недропользования

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Правительству нужно, в частности, инициировать внесение изменений в Кодекс Украины о недрах, считает ФРУ Правительству нужно, в частности, инициировать внесение изменений в Кодекс Украины о недрах, считает ФРУ

Федерация работодателей Украины обратилась к правительству и Минприроды с предложениями по решению наиболее острых проблем в сфере пользования недрами. Об этом сообщается на сайте ФРУ.

Бизнес поддерживает отмену повторной переоценки запасов полезных ископаемых каждые пять лет и решение правительства о введении переходного периода для недропользователей при оценке влияния на окружающую среду. Однако в Украине до сих пор существует целый ряд дополнительных барьеров, сдерживающих развитие отрасли, отметили в Федерации. Ключевой проблемой является блокирование областными советами согласования предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Бизнес предлагает внести изменения в Кодекс Украины о недрах для сбалансирования полномочий областных советов, определив их право согласовывать предоставление спецразрешений только на месторождения полезных ископаемых местного значения.

Также предложено сократить количество процедур согласования областными советами в сфере недропользования. Работодатели убеждены, что требуют немедленной реакции правительства многочисленные задержки с предоставлением, продлением действия спецразрешений и нарушения сроков рассмотрения заявлений и документов недропользователей со стороны Госгеонедр.

В частности, речь идет об обновлении состава и обеспечении проведения регулярных заседаний Комиссии по вопросам недропользования при Госгеонедрах. Среди ключевых предложений бизнеса также усовершенствование подходов к предоставлению специальных разрешений на пользование недрами тем недропользователям, которые осуществляют переработку сырья в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Предложено продлить действия норм о праве получения специальных разрешений без аукционов для владельцев промышленных перерабатывающих комплексов, на которых осуществляется производство конечной продукции, пригодной для использования потребителем без дополнительной промышленной обработки (переработки).

Отмечается, что создание прозрачной современной регуляторной среды в данной сфере предполагает открытие возможности привлечения права на пользование недрами в хозяйственный оборот (речь идет о продаже, дарении, внесении в уставный фонд, отчуждении другим способом, как и любого другого актива).

Среди предложений также озвучено сокращение сроков процедур, предусмотренных Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду», ускорение организации в 2018 году проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, прежде всего на нефтегазовых участках.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом