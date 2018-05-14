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ФГВФЛ выставляет на продажу стадион «Черноморец» по стартовой цене 1,14 млрд грн

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

31 мая 2018 года в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», размещенных в Одессе по адресу: ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО «ИМЭКСБАНК» и на продажу выставляется впервые. Начальная цена реализации — 1,14 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как отмечается в релизе, «Черноморец» — крупнейший стадионе на юге Украины, расположенный в историческом центре города Одессы. Одним лотом на продажу выставлены нежилые здания общей площадью 80 289 кв. м. Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

- спортивную часть стадиона: чашу стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

- бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м;

- фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м;

- отель общей площадью 9 817,00 кв. м;

- подземный паркинг для транспортных средств;

- другие здания и помещения согласно техническому паспорту.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Публичный паспорт актива и фото с описанием выставленного на продажу объекта — по ссылке.

Аукцион по продаже состоится 31 мая с.г. в системе ProZorro.Продажи. Условия участия в торгах доступны по ссылке, а также на сайте ProZorro.Продажи.

Начальная цена продажи — 1139895 000,00 грн.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах — 30 мая 2018 года в 20.00.

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