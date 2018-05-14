МИД открывает производство из-за антисемитских высказываний консула Украины

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины открыл дисциплинарное производство по информации об антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Во всех деталях основательно разберемся», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о размещении украинским консулом в Гамбурге (Германия) в социальных сетях антисемитских лозунгов.
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