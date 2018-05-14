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Избрана мера пресечения для полицейских, подозреваемых в умышленном убийстве во Львове

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Билошицкий выразил официальную позицию ведомства по объявлению прокуратурой подозрения шести патрульным в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий.

По словам г-на Билошицкого, избрание патрульным меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста является слишком строгим, ведь за время расследования патрульные, которые фигурируют в этом деле, никак не препятствовали проведению следствия (трагический случай произошел три месяца назад). Об этом сообщается на сайте МВД.

По словам начальника Управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко, руководство патрульной полиции уже провело служебное расследование по данному факту.

«Нами было проведено служебное расследование, в результате которого мы нарушений в действиях патрульных не обнаружили. Все было сделано по процедуре и в соответствии с требованиями Закона Украины «О Национальной полиции». Патрульные были заинтересованы сохранить максимальное количество видеозаписей, поскольку это единственное, что может в дальнейшем защитить патрульного», — отметил Роман Пилипенко.

Он также подчеркнул, что все записи из нагрудных камер в полном объеме были переданы патрульной полицией Львовщины в прокуратуру.

Напомним: во Львове патрульные полицейские пытались спасти жизнь 22-летнему молодому человеку. Он проглотил пакетик с неизвестным веществом и, несмотря на уговоры правоохранителей выплюнуть съеденное и сделанный ими непрямой массаж сердца, умер до приезда бригады медиков.

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