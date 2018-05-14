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Умер судья Соломенского райсуда столицы, рассматривающий резонансные дела

14 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник умер.

Информацию об этом «УП» подтвердили в пресс-службе Соломенского райсуда.

Судье было 37 лет. Информация о причине смерти не уточняется.

А.Бобровник рассматривал дело отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и 7 марта 2017 года утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен.

22 апреля 2017 года Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от «Народного фронта» Николая Мартыненко и отдал его на поруки.

В начале 2018 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.

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