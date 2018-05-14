Сегодня 14 мая 2018 года, 10:44

СМИ: россиян будут сажать в тюрьму за помощь иностранцам в условиях санкций

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех думских фракций предложили новые поправки к Уголовному кодексу РФ. Они хотят ввести уголовную ответственность за передачу сведений, которые могут привести к введению санкций против российских частных и публичных лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ», передает Pravo.ru.

Парламентарии предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранных государством, союзом иностранных государств, международной организацией».

В части 1 этой статьи авторы хотят установить ответственность за «совершение действий или бездействие» в целях исполнения решения иностранного государства, «если эти действия или бездействие повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами России, юрлицами, зарегистрированными в РФ, Российской Федерацией, субъектами РФ или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций и сделок».

За нарушение нормы грозят санкции в виде штрафа до 600 000 руб., ограничение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом 200 000 руб.

Часть 2 проектируемой статьи предусматривает наказание за совершение «гражданином умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государственных или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц». Как отмечает «Ъ», по этой статье можно будет привлечь россиян даже за то, что они предоставили рекомендации и передали сведения, «которые привели или могут привести» к введению санкций.