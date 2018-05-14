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Команда НААУ побеждает на чемпионате мира по футболу Mundiavocat 2018

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Команда Национальной ассоциации адвокатов Украины KRBA Team UNBA — победитель национального турнира по футболу «Кубок UNBA-2018» — одержала победу в чемпионате мира по футболу среди адвокатов Mundiavocat 2018, который проходил с 4 мая 2018 года в Испании. Об этом сообщает сайт НААУ.

Украинскую адвокатуру в этом масштабном международном событии представили адвокаты Денис Агапов, Александр Ткачук, Тарас Самборский, Дмитрий Ржондковский, Константин Рыбалко, Сергей Архангельский, Станислав Климов, Руслан Прилепа, Константин Кучевский, Юрий Мостовенко, Ростислав Сачок и Андрей Бузынный. Тренер команды — Валерий Директоренко.

Украинская команда в финале выиграла со счетом 2: 0 у адвокатов Белграда.

В полуфинале KRBA Team обыграла непростого соперника — команду бразильцев.

В играх одной четвертой мирового чемпионата встретились две украинские команды — KRBA Team UNBA и EVRIS-KYIVSHCHYNA, победу одержала KRBA Team UNBA.

Чемпионат мира по футболу для ассоциаций адвокатов и юридических фирм Mundiavocat является международным футбольным турниром, который открыт для участия юристов по всему миру. Проводится с 1983 года каждые два года.

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