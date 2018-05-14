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МЭРТ объясняет, зачем нужно изменять Соглашение о зоне свободной торговли с Грузией

14 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

11 мая с.г. состоялись переговоры между Украиной и Грузией о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между правительством Украины и правительством Республики Грузия.

«Грузия — рынок в фокусе для украинского экспорта согласно экспортной стратегии Украины, поэтому нам важно создавать условия для расширения доступа украинских товаров и услуг к грузинскому рынку», — отметила глава украинской делегации, заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Украины Наталья Микольская. Об этом сообщает сайт Минэкономразвития.

По словам г-жи Микольской, Грузия является первой страной, с которой Украина планирует применить на практике Конвенцию Пан-Евро-Мед.

На практике применение Конвенции будет иметь следующий вид: при производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в Грузии, а уже готовую продукцию экспортировать в другие страны — члены Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара. Украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в Грузии для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции. «Поэтому важно пересмотреть положения Соглашения о свободной торговле с Грузией и увеличить возможности для украинского бизнеса на грузинском рынке», — резюмируют в МЭРТ.

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