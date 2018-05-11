Сегодня 11 мая 2018 года, 19:49

Сам факт создания IP-суда и то, что конкурс находится в активной фазе уже превысило все ожидания, – Т.Кислый

Практикующие юристы видят позитив в создании IP-суда, тогда как судьи высказывают определенную критику

Юридическая общественность и рынок интеллектуальной собственности поделилась своими ожиданиями от начала работы Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд) в ходе третьей сессии дискуссии, посвященной деятельности IP-суда, которая проходит сегодня во Львове.

Сам факт создания IP-суда и то, что конкурс находится в активной фазе – это уже превысило все ожидания юридической общественности. На этом акцентировал внимание советника ЕПАП Украина, модератор сессии Тарас Кислый. Количественно и качественно дела в IP-сфере растут, поэтому создание специализированного суда – отвечает требованиям времени. Сейчас наблюдается тенденция по увеличению дел в сфере изобретений и создание специализированного суда, по словам г-на Кислого, будет стимулировать изобретателей (в данном случае) обращаться в суд за защитой своих прав с тем, чтобы получить прогнозированное решение.

Тарас Кислый акцентировал внимание и на конкурсе в IP-суд. Судьи должны пройти много кругов отбора и вопросов к «знанию предмета» победителями возникнуть не должно. Он подчеркнул, что юридическая общественность имеет определенные вопросы к структуре суда, ведь он будет работать и как первая, и как апелляционная инстанция. И насколько прозрачно эта структура будет построена, настолько меньше будет вопросов к деятельности всего суда.

Среди судей больше критиков создания специализированного IP-суда, чем его сторонников. Об этом рассказала судья Оболонского районного суда г. Киева, кандидат в IP-суд Анна Майбоженко. Судьи-скептики сравнивают удельный вес дел и резонно задаются вопросом: почему не создается, к примеру, кредитный суд? Г-жа Майбоженко считает, что создание IP-суда должно стимулировать создание в судах если не палат, то хотя бы коллегий, специализирующихся на узкой IP-сфере. Судья обратила внимание, что законодательство не определяет, как именно должна апелляционная палата IP-суда создаваться. Существуют разные мысли на этот счет, к примеру – избрать «апелляционных судей» должно собрание судей IP-суда. Но такой подход поставит под сомнение обеспечение такого объективного критерия как беспристрастность. Вот именно обеспечению правильного баланса, объяснению, почему именно такое количество судей, именно эти судьи избраны в апелляционную палату – нужно уделить очень большое внимание.

Судья Хозяйственного суда Житомирской области, кандидат в IP-суд Алексей Омелян подчеркнул, что любой юрист-участник судебного процесса хочет, чтобы дело рассматривалось быстро и эффективно, решение было понятным и воспринятым, законным и справедливым. По мнению судьи, создание IP-суда - это цивилизационное проявление интеллектуального потенциала. Г-н Омелян мечтает, чтобы IP-суд достиг такого уровня судопроизводства, чтобы предоставлять аутсорсинговые услуги другим европейским юрисдикциям.

Что касается маркеров, которые будут усложнять работу суда, то Алексей Омелян выделил следующие: проблемы с материальным IP-законодательством, ограничения предусмотрены и процессуальным законодательством (некоторые формы судопроизводства не распространяются на «интеллектуальную категорию» дел, предусматривается исключительно коллегиальное рассмотрение дел). Но закончил судья на позитивной ноте: надежда на стабильность судебной практики по «интеллектуальным делам» есть – но для этого нужно время.

Подводя итоги дискуссии, Тарас Кислый отметил, что самое главное ожидание от деятельности IP-суда – публичность и возможность публичных дискуссий. «И сегодняшнее мероприятие – это хорошая демонстрация того, что эти ожидания оправдываются», – отметил он.