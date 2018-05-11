Сегодня 11 мая 2018 года, 18:13

«Мы закладываем стандарты, которые будут применяться в перспективе», – С.Щотка рассказал о деталях конкурса в IP-суд

Во Львове продолжается дискуссия «Высший суд по правам интеллектуальной собственности: вызовы и ожидания», организованная Ассоциацией юристов Украины.

«Это вы посоветовали создать IP-суд в Украине?» — поинтересовалась эксперт Украинского института будущего, адвокат Татьяна Ющенко у национального советника по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине, члена Совета по вопросам судебной реформы Александра Водянникова. Он ответил, что необходимость создания специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности в Украине назрела уже давно. Идет вторая сессия дискуссии о деятельности Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности «А судьи кто? Особенности конкурса в IP-суд». Татьяна Ющенко — модератор сессии.

Г-н Водянников отметил, что философия европейских актов в том, чтобы определить как можно меньше судов, имеющих отношение к категории IP-дел. Специализация — это международный тренд. «Будет ли этот тренд эффективен в Украине, давайте посмотрим, когда суд заработает», — сказал Александр Водянников, добавив, что создание в Украине IP-суда — это уже достижение, особенно, если учитывать, что с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязанность по усилению защиты интеллектуальной собственности.

Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка отдает себе отчет в том, что движение Комиссии по пути конкурса в IP-суд не очень динамичное. «Я могу часами говорить об объективных причинах, препятствующих динамичному росту. Чтобы провести какой-либо конкурс, нужно иметь серьезный инструментарий для измерения показателей успешности кандидатов», — отметил г-н Щотка. Инструменты — это тестовые вопросы и практические задания, которых раньше у Комиссии не было, поэтому нужно было их разработать.

Станислав Щотка сообщил, что таксономические характеристики и программа будут утверждены на следующей неделе. Общие вопросы составят 40% всей тестовой базы, а 60% вопросов будут касаться охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Общее количество тестовых вопросов — 1200. Возможно, на следующей неделе будет утверждена и база тестовых вопросов, что станет отправной точкой для назначения даты экзаменов. Но пока это просто прогнозы, г-н Щотка не стал озвучивать конкретные сроки.

Также он проинформировал о том, какие шаги предприняла Комиссия для привлечения к участию в конкурсе в IP-суд как можно больше кандидатов. В частности, в статье 84 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» говорится: судья (кандидат в судьи) может обратиться в ВККС с соответствующим заявлением о проведении квалификационного оценивания не раньше чем через один год со дня принятия решения Комиссией по результатам последнего квалификационного оценивания. Для конкурса в IP-суд эта статья имеет прикладное значение. По логике этой нормы некоторые кандидаты, принимавшие участие в конкурсе в Верховный Суд, должны были быть ограничены в доступе к конкурсу. Но ВККС пришла к заключению, что эта норма может быть воспринята справедливой и недискриминационной в случае, когда ограничивается право на участие в конкурсе в суд того же уровня (к примеру, второй конкурс в ВС). С этой целью были внесены изменения в порядок проведения квалификационного оценивания.

Станислав Щотка рассказал и о позиционной борьбе с НАПК. В частности, сейчас проходит этап специальной проверки кандидатов в IP-суд, и пока все органы не дадут свои заключения, Комиссия не сможет допустить кандидатов ко второму этапу — сдаче экзаменов. И такой орган, как НАПК, с изменением состава изменил свое отношение к периоду подачи деклараций кандидатами. Ссылаясь на то, что у некоторых кандидатов не было деклараций за 2017 год (декларации подавались за 2016-й), НАПК отказывалось проверять то, что было подано.

По словам представителя ВККС, практические задачи разрабатываются двумя группами. Будет ли это симбиоз задач, предложенных двумя группами, или ВККС предпочтет вариант одной группы, Станислав Алексеевич не сказал, заверив лишь в том, что они сформируют пул, из которого будут сгенерированы задачи для практической части экзамена.

«Мы закладываем стандарты, которые будут применяться в перспективе», — резюмировал г-н Щотка.