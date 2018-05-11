Сегодня 11 мая 2018 года, 16:35

IP-суд должен стать законодателем моды в определении направлений защиты интеллектуальной собственности — судья Т.Суярко

Сегодня во львовской гостинице Citadel Inn проходит дискуссия «Высший суд по правам интеллектуальной собственности: вызовы и ожидания», организованная Ассоциацией юристов Украины. Первая сессия дискуссии посвящена основным вызовам и миссии IP-суда. Модератором выступает партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк.

«Доказать, что этот суд действительно является высшим при отсутствии низших» — в такой иронической форме обозначила основной вызов судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины Татьяна Суярко. А если серьезно, то первый и главный вызов — достаточно архаичное законодательство. «Инструментарий, которым должны пользоваться судьи при защите прав интеллектуальной собственности, безнадежно устарел», — отметила г-жа Суярко. Другой вызов — необходимость обеспечения единства судебной практики. С одной стороны, небольшое количество судей (21) вселяет надежду, что с этой задачей суд справится. Тем не менее определенная ХПК Украины подсудность данной категории дел не дает оснований полагать, что IP-суд будет рассматривать абсолютно все «интеллектуальные» споры. Судья убеждена: этот суд должен стать законодателем моды в толковании, определении направлений защиты интеллектуальной собственности.

Третий вызов — кадровый потенциал. Г-жа Суярко напомнила, что судьями IP-суда могут быть судьи, адвокаты и патентные поверенные. По ее мнению, если законодатель подошел к формированию судейского корпуса посредством синергии разных профессий, то в дальнейшем нужно позаимствовать опыт других стран (к примеру, Германии) и предоставить возможность стать судьями и специалистам в технических отраслях. Это значительно усилит судебную экспертизу.

Судья Хозяйственного суда г.Киева Оксана Марченко миссию суда видит в том, чтобы люди, которые защищают свою интеллектуальную собственность, доверяли суду. Специализированный суд действительно нужен. И нужен один. Г-жа Марченко отметила, что стороны «интеллектуальных дел» уже давно говорят о том, что им удобнее приехать в один город на суд, но пусть там работают специалисты.

«Мир идет к углублению специализации», — акцентировал внимание Ярослав Огревьюк, проанализировав работу специализированных судебных институций в Европе. И ели Украина идет на сближение отношений с Европой, интеграция украинского IP-суда в европейскую систему защиты неизбежна.

Важно еще то, чтобы судьи IP-суда общались между собой, пытались искать единые подходы к вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, инициировать изменения в законодательство.

На инвестиционной привлекательности Украины с точки зрения защиты интеллектуальной собственности остановился г-н Огневьюк. Взвешивая все экономические риски, инвесторы зачастую делают выбор не в пользу Украины.

В свою очередь Олег Чернобай, управляющий партнер ЮК «Чернобай и Партнеры», отметил, что суд нужно рассматривать с позиции полезности для общества. А как мы его назовем, не имеет значения. «Мы должны быть благодарны законодателю за то, что он создал такой суд. Определенный круг правоотношений стал настолько самостоятельным, что для него создали отдельный суд. Уже со студенческой скамьи молодое поколение будет уделять повышенное внимание интеллектуальному судопроизводству», — подчеркнул г-н Чернобай, добавив, что теперь IP-cфера должна развиваться ускоренными темпами и в геометрической прогрессии. Миссия IP-суда — убедить международную общественность в том, что в Украине создана площадка для развития интеллектуальных правоотношений.