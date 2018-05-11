Сегодня 11 мая 2018 года, 18:13

Бывший гендиректор Одесского нефтеперерабатывающего завода объявлен в международный розыск

Прокуратура Одесской области совместно с органами Национальной полиции, Управления СБУ в области и Главным управлением ГФС в области принимает меры для расследования сделок с нефтепродуктами в преступной схеме, организованной бывшим председателем наблюдательного совета группы компаний, и привлечения виновных к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования, в 2013 году члены группировки привлекли к преступной схеме генерального директора ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

В ходе следствия в апреле 2017 года прокуратура Одесской области совместно с полицией согласовала и направила письменное уведомление о подозрении директору публичного акционерного общества.

В подозрении говорится об уклонении от уплаты сборов, совершенном должностным лицом предприятия, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

В связи с этим бывшего генерального директора ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» объявили в международный розыск.

Напомним: прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации нефтепродуктов. Вследствие преступных сделок с топливом в госбюджет не поступило более 3 млрд грн общеобязательных платежей.