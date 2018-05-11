Сегодня 11 мая 2018 года, 18:13

НКЦБФР уточняет требования относительно выплаты дивидендов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уточнила требования относительно выплаты акционерным обществом дивидендов. Об этом говорится в сообщении комиссии, передает «РБК-Украина».

В частности, отныне все публичные акционерные общества, акции которых были допущены к торгам на фондовых биржах или в отношении которых поступало публичное предложение, обязуются платить дивиденды исключительно через депозитарную систему. Другие акционерные общества смогут сами выбирать способы выплаты дивидендов — непосредственно акционерам или через депозитарную систему Украины.

С целью обеспечения равных условий для акционеров, которым принадлежат акции одного класса и типа, выплата дивидендов таким акционерам должна происходить пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, а условия выплаты дивидендов должны быть одинаковы для всех владельцев акций одного типа и класса.