Сегодня 11 мая 2018 года, 18:13

Днепропетровщина: полицейские подделали протокол допроса свидетеля

Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении двух следователей Новомосковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области за служебный подлог (часть 1 статьи 366 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что в апреле 2017 указанные лица, вступив в предварительный сговор, с целью искусственного увеличения показателей в работе составили заведомо ложный официальный документ — протокол допроса свидетеля, который на самом деле не проводился, и приобщили его к материалам уголовного производства.

Кроме того, в мае 2017 года указанные работники полиции составили заведомо ложный официальный документ — постановление о закрытии уголовного производства, что стало основанием для избежания лицом уголовной ответственности по предварительному приговору суда.