АМКУ опасается возникновения нарушений на рынке топлива из-за приостановления работы нефтеперерабатывающих заводов

Антимонопольный комитет Украины призвал участников рынка воздержаться от антиконкурентных практик во время приостановления работы нефтеперерабатывающих заводов в связи с плановыми ремонтами. Соответствующее объявление размещено на сайте АМКУ.
По информации, размещенной в СМИ, работа Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Республика Беларусь) и Шебелинского газоперерабатывающего завода (Украина) с середины мая 2018 года будет приостановлена на плановые ремонты.
В связи с тем, что украинские рынки светлых нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива являются импортозависимыми, Антимонопольный комитет Украины предложил участникам рынка принять меры по заблаговременному планированию своей хозяйственной деятельности на указанных рынках с целью недопущения создания дефицита топлива на рынке на время приостановления работы вышеупомянутых заводов и, как следствие, необоснованного повышения цен на нефтепродукты в розничной сети.
О существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка Комитет уведомил Кабинет Министров Украины.
В свою очередь Антимонопольный комитет Украины намерен следить за ситуацией на рынке с целью недопущения заговоров и злоупотреблений. В случае выявления в действиях операторов рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитетом будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
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