Сегодня 11 мая 2018 года, 16:35

Россия не признает решение гаагского арбитража, вынесенное в пользу украинских компаний

Минюст РФ настаивает на том, что Россия не участвовала в арбитражном процессе, связанном с аннексией Крыма

Россия не признает решение гаагского арбитража по иску украинских компаний о выплате им компенсаций за утрату активов после присоединения Крыма. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на Министерство юстиции Российской Федерации.

10 мая с.г. стало известно, что арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с присоединением Крыма. По правилам конфиденциальности официально данные о решении не раскрываются, но авторитетные издания поделились его деталями. Арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили государству выплатить компенсацию в размере около 130 долларов США плюс проценты — порядка 20 млн долларов США.

«Российская Федерация не признает решение в связи отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», — сообщили «РБК» в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что «Россия не участвовала в процессе». Еще в 2015 году, когда был подан иск, представители государства уведомили арбитраж, что двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора» и что Россия «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора».