Сегодня 11 мая 2018 года, 16:35

Злоумышленники прикрывались несуществующими связями с СБУ и были задержаны при получении взятки

В Киеве прокуратура совместно с СБУ задержала мошенников, которые требовали взятку от предпринимателя, прикрываясь несуществующими связями с руководством Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачены двое злоумышленников, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами предпринимателя из Хмельницкой области.

Так, в полицию обратился гражданин и сообщил, что неизвестный ему человек требует у него 26 тыс. долларов США за препятствование предпринимательской деятельности, ссылаясь на требование первого заместителя председателя СБУ.

В дальнейшем, в ходе переговоров с потерпевшим, мошенник согласился на уменьшение суммы с 26 тыс. долларов США до 16 тыс. долларов США.

«В ходе следствия было установлено, что злоумышленники никакого отношения к руководству Службы безопасности не имели, а только пытались, прикрываясь несуществующими связями, завладеть денежными средствами потерпевшего», — говорится на сайте ГПУ.

По результатам спецоперации, проведенной 10 мая 2018 года, оперативниками спецслужбы и прокурорами задержаны указанные лица при получении денежных средств в размере 16 тыс. долларов США.