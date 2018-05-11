Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 мая 2018 года, 16:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ проведет научную интернет-конференцию, авторов лучших работ пригласят на встречу с руководством

11 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины объявляет о проведении Всеукраинской научной интернет-конференции «Конкуренция и конкурентная политика глазами профессионалов и молодежи». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений, преподаватели, ученые, а также юристы, экономисты, представители гражданского общества, органов власти и бизнеса.

Прием научных работ осуществляется до 8 июня 2018 года. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению положения (от трех страниц), научные статьи, содержательные научные работы значительного объема (до 25 страниц).

Авторы лучших работ среди молодежи будут приглашены на встречу с руководством Комитета и отмечены дипломами.

Научные работы, которые пройдут рецензирование Конкурсной комиссией, будут опубликованы в сборнике на официальном веб-портале АМКУ.

Ориентировочная тематика конференции:

1. Конкуренция в Украине: современные вызовы и перспективы.

2. Антимонопольный комплаенс: взаимодействие бизнеса и государства.

3. Усовершенствование ответственности за картельные сговоры. Международный опыт и отечественные вызовы.

4. Подходы к определению цен, которые не могут быть установлены при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Методики. Проблемы. Международный опыт.

5. Усовершенствование отечественного конкурентного законодательства. Проблемы теории и практики.

6. Проблемные вопросы обжалования публичных закупок.

7. Государственная помощь vs государственная поддержка отечественного производителя. Границы допустимости государственной помощи в условиях европейской интеграции.

Предложенная тематика не является исчерпывающей, и автор может выбрать другую тему, связанную с деятельностью органов Антимонопольного комитета Украины.

Подробности доступны на сайте Комитета.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом