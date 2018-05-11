АМКУ проведет научную интернет-конференцию, авторов лучших работ пригласят на встречу с руководством

Антимонопольный комитет Украины объявляет о проведении Всеукраинской научной интернет-конференции «Конкуренция и конкурентная политика глазами профессионалов и молодежи». Об этом сообщается на сайте АМКУ.
К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений, преподаватели, ученые, а также юристы, экономисты, представители гражданского общества, органов власти и бизнеса.
Прием научных работ осуществляется до 8 июня 2018 года. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению положения (от трех страниц), научные статьи, содержательные научные работы значительного объема (до 25 страниц).
Авторы лучших работ среди молодежи будут приглашены на встречу с руководством Комитета и отмечены дипломами.
Научные работы, которые пройдут рецензирование Конкурсной комиссией, будут опубликованы в сборнике на официальном веб-портале АМКУ.
Ориентировочная тематика конференции:
1. Конкуренция в Украине: современные вызовы и перспективы.
2. Антимонопольный комплаенс: взаимодействие бизнеса и государства.
3. Усовершенствование ответственности за картельные сговоры. Международный опыт и отечественные вызовы.
4. Подходы к определению цен, которые не могут быть установлены при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Методики. Проблемы. Международный опыт.
5. Усовершенствование отечественного конкурентного законодательства. Проблемы теории и практики.
6. Проблемные вопросы обжалования публичных закупок.
7. Государственная помощь vs государственная поддержка отечественного производителя. Границы допустимости государственной помощи в условиях европейской интеграции.
Предложенная тематика не является исчерпывающей, и автор может выбрать другую тему, связанную с деятельностью органов Антимонопольного комитета Украины.
Подробности доступны на сайте Комитета.
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