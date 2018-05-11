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Сегодня 11 мая 2018 года, 14:53

Суд на Киевщине представил инфографику на тему подготовительного производства по новому ГПК

Вышгородский районный суд Киевской области подготовил инфографику относительно подготовительного производства по гражданским делам.

В частности, графические материалы иллюстрируют, по каким категориям дел проводится подготовительное заседание, какие права в ходе заседания могут реализовать стороны процесса и т.д.

Ознакомиться с инфографикой можно на портале «Судебная власть Украины» по ссылке.