Суд на Киевщине представил инфографику на тему подготовительного производства по новому ГПК

Вышгородский районный суд Киевской области подготовил инфографику относительно подготовительного производства по гражданским делам.
В частности, графические материалы иллюстрируют, по каким категориям дел проводится подготовительное заседание, какие права в ходе заседания могут реализовать стороны процесса и т.д.
Ознакомиться с инфографикой можно на портале «Судебная власть Украины» по ссылке.
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