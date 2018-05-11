Сегодня 11 мая 2018 года, 14:53

НААУ и Совет Европы проводят серию тренингов, посвященных применению Европейской конвенции

Национальная ассоциация адвокатов Украины совместно с Советом Европы начинает проведение тренингов по ведущим образовательным курсам Европейской программы обучения представителей юридических профессий в сфере прав человека HELP.

Тренинги будут проводиться сертифицированными тренерами программы HELP и экспертами НААУ, сообщает сайт Ассоциации.

Целью тренингов является повышение квалификации и компетенции адвокатов в контексте применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их ежедневной работе.

Программа HELP — Европейская программа обучения в области прав человека для представителей юридических профессий, которая поддерживается Советом Европы. Тренинг направлен на подготовку пула сертифицированных тренеров, представляющих адвокатское сообщество, с целью более эффективной разработки дистанционных курсов для программ Национальной школы судей, Национальной академии прокуратуры и программ повышения квалификации НААУ. Участники тренинга смогут ознакомиться с методологией преподавания дистанционных курсов программы Совета Европы, получить навыки по разработке таких курсов на платформе Moodle, а также узнать о работе программы HELP в странах — членах Совета Европы.

Обучение курса будет проводиться по методологии преподавания дистанционных курсов программы HELP, предусматривающей очно-заочное обучение и включающей первый очный тренинг для введения в тему и наработки навыков работы с дистанционным курсом на платформе Moodle, заочное самостоятельное обучение участников под дистанционным наблюдением тренеров, повторный очный тренинг с тренерами для закрепления усвоенного материала. Указанные мероприятия рассчитаны на небольшие группы для лучшего освоения темы.

Первый семинар состоится в г.Днепре по курсу «Введение в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод». Время и место семинара будет анонсировано дополнительно. Следующие тренинги будут проведены в Киеве, Одессе, Черкассах и других городах. Следите за дальнейшими объявлениями.

Подробности доступны по ссылке.