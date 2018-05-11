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Стало известно, какие дерегуляционные инициативы одобрило правительство 10 мая

10 мая с.г. Кабинет Министров Украины принял пакет решений, которые значительно упрощают условия ведения бизнеса. Решения были разработаны Министерством экономического развития и торговли Украины при поддержке Офиса эффективного регулирования, сообщает сайт МЭРТ.

Так, в частности, одна из инициатив Минэкономразвития — это введение риск-ориентированного подхода к деятельности инспекционных органов.

«99% проверок бизнеса сегодня фиксируют нарушения. Это происходит потому, что их деятельность направлена на применение санкций. Инспекторы должны проверять с целью устранения правонарушений, а не наложения санкций», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов во время заседания правительства.

Минэкономразвития ожидает, что реализация риск-ориентированного подхода создаст мощную аналитическую систему, которая будет функционировать на основе достоверной и детальной информации. Такая система повысит точность оценки степени риска субъектов хозяйствования и позволит фокусироваться на проверках наиболее рисковых предприятий. Система также будет обеспечивать потребителей информацией о степени риска конкретного производителя.

Также правительство приняло Концепцию реформы института саморегулирования в Украине. Ознакомиться с данным документом можно по ссылке.

«Сейчас бизнес фактически отстранен от регулирования своего рынка, а органы государственной власти тратят значительные ресурсы на выполнение функций по регулированию хозяйственной деятельности», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины.

По словам Степана Кубива, реализация данной концепции фактически дает старт становлению единой государственной политики по саморегулированию в Украине и создает основу для диалога заинтересованных сторон по нормативному урегулированию саморегулируемых процессов в Украине.

К тому же правительство отменило ряд актов, чтобы уменьшить нагрузку на предприятия розничной торговли алкогольными напитками, торговли нефтепродуктами и предприятия по ремонту бытовой техники в части использования печатей. Как известно, в прошлом году был принят закон, который окончательно отменил использование печатей. Однако некоторые акты КМУ до сих пор требуют ее наличия. Так, в частности, нужна печать на ценниках к алкогольным изделиям. До сих пор действовал запрет принимать нефтепродукты на АЗС при несоответствии пломбы на цистерне оттиску печати на товаротранспортной накладной или требовалось обязательное дублирование на бумажном носителе документов, составленных в электронной форме. Сегодня все эти требования были отменены.