Сегодня 11 мая 2018 года, 14:53

Минюст предлагает создать Госфонд компенсации ущерба жертвам насильственных преступлений

Министерством юстиции Украины разработан пакет проектов законов в сфере компенсации ущерба жертв умышленных насильственных преступлений. Об этом в своем видеоблоге рассказала замминистра юстиции Светлана Глущенко, передает сайт министерства.

Она сообщила, что в Украине существует несколько проблем, связанных с выплатой компенсаций ущерба жертвам от умышленных насильственных преступлений.

«В первую очередь это значительное количество пострадавших. В среднем в Украине более 15 000 таких лиц. Кроме того, сегодня в Украине отсутствует действенный механизм такой компенсации, а также существует большое количество уголовных производств, где невозможно установить личность преступника», — отметила Светлана Глущенко.

Министерство юстиции исследовало опыт ряда европейских стран, в которых работают соответствующие государственные программы и функционируют государственные фонды компенсации. Это такие страны, как Германия, Австрия, Нидерланды, Эстония, Швеция.

По словам заместителя министра, сегодня в Украине есть все предпосылки для разработки соответствующей законодательной базы. В частности, в 2005 году наше государство подписало Европейскую конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений. Вместе с тем в действующих Уголовном процессуальном кодексе и Гражданском кодексе предусмотрено право пострадавших на получение от государства соответствующих компенсационных выплат.

«Именно поэтому мы разработали пути решения этой проблемы. В первую очередь нам необходимо принять соответствующий законодательный акт о компенсации пострадавшим лицам. Также создать государственный фонд по компенсации и предусмотреть четкий порядок и размеры компенсационных выплат», — отметила Светлана Глущенко.

В соответствии с поставленными задачами Министерство подготовило три законодательных акта: проект Закона Украины «О ратификации Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений», проект Закона Украины «О компенсации ущерба жертвам умышленных насильственных преступлений», а также проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который предусматривает создание Государственного фонда компенсации ущерба жертвам преступлений.

Согласно законодательным инициативам, лицами, имеющими право на компенсацию, являются: граждане Украины; лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины; граждане других стран, подписавших Европейскую конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, которые стали жертвами соответствующих преступлений на территории Украины; иностранцы, ставшие жертвами преступлений на территории Украины, обратившиеся за международной защитой и получившие убежище, временную защиту на территории Украины или имеющие вид на постоянное жительство; граждане других государств Совета Европы, которые постоянно проживают на территории Украины.

Светлана Глущенко также пояснила, что убытками, которые подлежат компенсации, в понимании законопроекта являются: потеря дохода из-за причинения пострадавшему умышленного насильственного преступления, которое нанесло существенный вред его здоровью; расходы на лечение, реабилитацию, приобретение или ремонт всех необходимых вспомогательных средств для нормальной жизнедеятельности человека и расходы на погребение.

Соответствующий государственный фонд, согласно разработанному Минюстом законопроекту, будет наполняться благодаря средствам, направленным от отбывания наказания в виде штрафов и исправительных работ.

«Хочу отметить, что соответствующий проект, разработанный Министерством юстиции, был положительно одобрен Консультативной миссией Европейского союза. Сегодня Министерством иностранных дел он направлен Президенту Украины для внесения на рассмотрение Верховной Радой Украины», — подчеркнула Светлана Глущенко.