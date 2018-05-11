Уголовные производства в отношении чиновников и лиц, занимающих политические должности в государстве, становятся трендом в Украине. Как бы к ним ни относилось общество, но каждый обвиняемый имеет право на защиту, которую по правилам УПК должен оказывать адвокат. Для адвоката такое дело может иметь немало рисков: от отождествления с клиентом до физических угроз.
Эксперты отмечают, что хотя отождествление адвоката с клиентом прямо запрещено, на практике это не действует, но адвокату важно самому не вовлекаться в политическую деятельность подзащитного, оставаясь профессионалом в любой ситуации.
Как адвокаты принимают для себя решения относительно участия в процессе защиты клиентов и как минимизируют профессиональные риски, защитники поделились с редакцией в материале «Пригласить на тождество», «Юридическая практика» №18-19 от 8 мая 2018 года.
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