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Защищая политика, адвокату важно самому не вовлекаться в политическую деятельность клиента

11 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Уголовные производства в отношении чиновников и лиц, занимающих политические должности в государстве, становятся трендом в Украине. Как бы к ним ни относилось общество, но каждый обвиняемый имеет право на защиту, которую по правилам УПК должен оказывать адвокат. Для адвоката такое дело может иметь немало рисков: от отождествления с клиентом до физических угроз.

Эксперты отмечают, что хотя отождествление адвоката с клиентом прямо запрещено, на практике это не действует, но адвокату важно самому не вовлекаться в политическую деятельность подзащитного, оставаясь профессионалом в любой ситуации.

Как адвокаты принимают для себя решения относительно участия в процессе защиты клиентов и как минимизируют профессиональные риски, защитники поделились с редакцией в материале «Пригласить на тождество», «Юридическая практика» №18-19 от 8 мая 2018 года.

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