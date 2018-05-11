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«Надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу» — А.Аваков о плане деоккупации

10 мая 2018 года Арсен Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД, во время которого обсуждался план мероприятий по подготовке системы МВД к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр внутренних дел заявил, что уже летом должен быть готов план по деоккупации Донбасса. «Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — сказал г-н Аваков.

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая.

«Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждого его этапе», — отметил он.

Глава рабочей группы, советник министра Иван Варченко отметил, что рабочая группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях.

«Рабочая группа, которая работала над этим планом, обнаружила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработали пути их преодоления», — сказал Иван Варченко.

«Мы должны быть готовыми к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях, и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, но и бытовые проблемы местного населения», — сказал Арсен Аваков.