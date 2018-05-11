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Сегодня 11 мая 2018 года, 13:11

МВФ: среди рисков для экономики Украины — выплаты госдолга и выборы

Существенными рисками для экономического роста Украины являются запланированные на 2018—2020 годы крупные погашения госдолга в иностранной валюте, а также будущие президентские и парламентские выборы.

Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития, передает «Экономическая правда» со ссылкой на Finclub.

Рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

ЕБРР оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

В банке также обратили внимание на высокую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне «снижения решимости власти в реализации необходимых реформ».

Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезде миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

Отмечается, что Украина ежегодно тратит 130 млрд грн на обслуживание долга. В 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.