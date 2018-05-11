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ВС вынес постановление, касающееся утверждения изменений к плану санации

11 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Утверждение изменений к плану санации без согласования с Фондом государственного имущества Украины противоречит общим принципам гражданского законодательства, закрепленным в статьях 1, 3 ГК Украины. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает пресс-центр судебной власти Украины.

Согласно пункту 33 части 1 статьи 6 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», уполномоченные органы управления в соответствии с возложенными на них задачами согласовывают с ФГИУ планы реструктуризации и санации объектов государственной собственности в случае создания с их участием новых субъектов хозяйствования.

Порядок согласования планов санации, мировых соглашений и перечней ликвидационных масс, утвержденный приказом ФГИУ от 1 ноября 2016 года №1991, также содержит норму о согласовании государственным органом приватизации планов санации государственных предприятий, в частности, относительно объектов государственной собственности, находящихся в управлении уполномоченных органов управления, в случае создания с их участием новых субъектов хозяйствования. Указанные выше предписания законодательства не противоречат положениям Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», а дополняют его в этой части.

Отменяя принятые по делу судебные решения в части удовлетворения заявления управляющего санацией государственного предприятия об утверждении изменений в план санации этого предприятия, Верховный Суд отметил, что арбитражный управляющий, точно зная, что ФГИУ будет осуществлять в будущем управление обществом, подал в хозяйственный суд заявление об утверждении изменения к плану санации должника без согласования с этим Фондом.

Утверждение без согласования с ФГИУ изменений в план санации, предусматривающих создание общества при существенном участии государства, противоречит общим принципам гражданского законодательства, закрепленным в статьях 1, 3 ГК Украины, поскольку в таком случае реализация условий санации приведет к образованию общества при отсутствии свободного и надлежащего волеизъявления одного из его участников.

Постановление Верховного Суда доступно по ссылке.

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