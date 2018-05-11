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«Ключевую роль в схемах играют чиновники». НАБУ обобщило факты коррупции в ОПК

11 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало нарушения, связанные с злоупотреблением и растратой на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает «УП».

«По меньшей мере на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ пока зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств», — сообщили в Нацбюро.

В частности, чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Также есть случаи закупки товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В НАБУ отчитались, что в целом сообщили о подозрении 23 лицам, из них 13 — должностным лицам госструктур.

Детективы утверждают, что ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники.

«Каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории», — пояснили в Нацбюро.

По их подсчетам, в результате таких действий государству был нанесен ущерб на 623 млн грн и 3 млн долларов и удалось предотвратить хищение 130 млн гривен.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен. Экспертиза подтвердила растрату при закупке Министерством обороны топлива у фирмы «Трейд Коммодити».

В прошлом году детективы НАБУ задержали пять человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод», в том числе директора завода и его заместителя.

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