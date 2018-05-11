Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 мая 2018 года, 11:28

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в особый период

11 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Принятие документа продиктовано социально-политической ситуацией и изменением структуры НБУ Принятие документа продиктовано социально-политической ситуацией и изменением структуры НБУ

Национальный банк Украины уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период. Для этого 5 мая 2018 года правление НБУ приняло постановление №51 «Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период».

Основанием для разработки документа стала потребность в усовершенствовании требований относительно организации наличного обращения и ведения кассовых операций в банковской системе в особый период, учитывая:

● социально-политическую ситуацию, сложившуюся на сегодня в Украине,

● существенные структурные изменения, произошедшие в Национальном банке Украины,

● принятие ряда нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка, нормы которых требовали учета в нормативно-правовом акте Национального банка.

В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры Национального банка территориальных управлений постановление №51 нормирует действия представителей НБУ в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управления) денежного обращения Департамента денежного обращения в регионах.

Согласно документу, подразделение НБУ, ответственное за операционную деятельность, и подразделения денежного обращения в регионах с даты наступления особого периода:

1) прекращают реализацию памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции;

2) обеспечивают в течение трех рабочих дней возврат памятных монет Украины, переданных подразделениями НБУ, ответственными за операционную деятельность, и подразделениями денежного обращения в регионах без предоплаты банкам (филиалам, отделениям), организациям и учреждениям;

3) обеспечивают возврат инвестиционных монет Украины, переданных подразделениями денежного обращения в регионах банкам на реализацию без предоплаты;

4) обеспечивают в течение семи рабочих дней возврат выданных под отчет ответственному лицу памятных монет, сувенирной и сопутствующей продукции.

Кассовые операции в особый период выполняются подразделениями денежного обращения в регионах, подразделением Национального банка, ответственным за хранение и перевозку ценностей, уполномоченными и привлеченными банками.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке.

Постановление вступает в силу сегодня, 11 мая 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом