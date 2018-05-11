Вышел в печать выпуск Вестника НААУ за май 2018 года

Вышел в печать свежий номер Вестника НААУ. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Номер 5(43) за май 2018 года состоит из 65 страниц. В фокусе издания — судебная практика, позиция Европейского суда по правам человека, новости профессионального самоуправления, история адвокатуры и т.д.
Ознакомиться с номером в формате PDF можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Перепрощую, але за посиланням "Ознакомиться с номером в формате PDF можно по ссылке" це Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”....
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: