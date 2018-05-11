он же e-mail

Сегодня 11 мая 2018 года, 11:28

Вышел в печать выпуск Вестника НААУ за май 2018 года

Вышел в печать свежий номер Вестника НААУ. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Номер 5(43) за май 2018 года состоит из 65 страниц. В фокусе издания — судебная практика, позиция Европейского суда по правам человека, новости профессионального самоуправления, история адвокатуры и т.д.

Ознакомиться с номером в формате PDF можно по ссылке.