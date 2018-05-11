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Вышел в печать выпуск Вестника НААУ за май 2018 года

11 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вышел в печать свежий номер Вестника НААУ. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Номер 5(43) за май 2018 года состоит из 65 страниц. В фокусе издания — судебная практика, позиция Европейского суда по правам человека, новости профессионального самоуправления, история адвокатуры и т.д.

Ознакомиться с номером в формате PDF можно по ссылке.

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Комментарии:»

Автору 11 мая 2018 года 09:52 #

Перепрощую, але за посиланням "Ознакомиться с номером в формате PDF можно по ссылке" це Проект наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”....

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