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Возобновлена работа над законопроектом об административной процедуре

10 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Министерстве юстиции Украины состоялось очередное заседание обновленной рабочей группы над законопроектом об административной процедуре, по итогам которого согласована большая часть норм законопроекта. Об этом рассказала Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции на пресс-коференции «Зачем нужен Закон об административной процедуре», организованный Центром политико-правовых реформ совместно с Минюстом и европейскими экспертами.

Открывая мероприятие, Игорь Колиушко, эксперт по публичному праву ЦППР, напомнил, что работа над законодательством в этой сфере началась еще в 1999 году. С 2008 года несколько раз в парламент был внесен правительственный законопроект, и последняя попытка на законодательном уровне закрепить единую административную процедуру была сделана в 2014 году. Он также сообщил, то текущая работа поддерживается и контролируется Европейским Союзом, что в свою очередь вселяет надежду на принятие законопроекта.

«Одним из приоритетов для Украины, сегодня является гармонизация законодательства с ЕС. Принятие единого законодательного акта позволит нормализовать отношения физических и юридических лиц с государственными органами», - уверена Светлана Глущенко. Кроме того она сообщила, что по большинству норм члены рабочей группы, в которую, к слову, входят как представители государственных органов, так судебной власти, пришли к консенсусу. Более детально г-жа Глущенко остановилась на ряде новаций, предусмотренных законопроектом. В частности, речь шла о введении института молчаливого согласия, процедуре уведомления о приятии решения и пр.

Отметим, что в своем докладе замминистра сделала акцент на активном участии судей административной юрисдикции в разработке законопроекта, поскольку в первую очередь данный документ позволит снизить нагрузку и сделать понятной процедуру по рассмотрению споров с представителями публичной власти.

В свою очередь Виктор Тимощук, эксперт ЦППР, сообщил, что рабочая группа уже обработала ключевые положения фундаментальных разделов документа: определения предмета и сферы действия, принципов административной процедуры и правовой статус ее участников.

В тоже время эксперт пояснил причины, по которым данный документ не был принят. Одной из них, по его словам является советская традиция пренебрежения к законодательному урегулированию процедур деятельности органов публичной администрации. «Должен быть единый закон, который бы регламентировал единые правила взаимоотношений физических и юридических лиц с публичными администрациями», — уверен г-н Тимощук.

О европейском опыте в этой сфере рассказал Грегор Вирант, экс-министр государственного управления Словении и ключевой эксперт проекта «Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине». Он сообщил, что страны члены ЕС достаточно давно кодифицировали принципы и правила в законах об административной процедуре. Например, в Австрии она действует уже более 100 лет.

«Для преодоления политической и бюрократической оппозиции необходима сильная политическая воля и поддержка», - отметил эксперт. В свою очередь Светлана Глущенко сообщила, что Минюст активно работает в этом направлении и уже к третьему кварталу текущего года доработанный и согласованных документ должен быть подан на рассмотрение парламента.

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