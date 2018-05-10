Сегодня 10 мая 2018 года, 17:30

Как будет проходить таможенное оформление личных вещей пассажиров самолетов?

Посадка пассажиров на борт самолета будет проводится с разрешения органа ГФС и органа ГПСУ

На сайте Государственной фискальной службы Украины обнародован проект приказа Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей на воздушном транспорте». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Раздел V регулирует таможенный контроль и таможенное оформление товаров (в том числе личных вещей), перевозимых пассажирами на борту судна.

Таможенный контроль и таможенное оформление багажа пассажиров воздушных суден (ВС) осуществляются должностными лицами органа ГФС в зоне таможенного контроля с применением двухканальной системы таможенного контроля («зеленый коридор» / «красный коридор»). Места осуществления таможенных формальностей должностными лицами органа доходов и сборов сказываются надписями «ОРГАН ДОХОДОВ И СБОРОВ» (СUSТОМS). Надписи выполняются на украинском и английском языках.

По результатам применения системы управления рисками, в том числе с использованием информационных технологий и учетом предыдущей информации, и / или если есть основания полагать, что в багаже гражданина перемещаются товары с нарушением установленного порядка, орган доходов и сборов имеет право провести осмотр, а в случае необходимости и переосвидетельствование багажа с его распаковкой. По требованию должностного лица органа доходов и сборов гражданин обязан предъявить содержимое багажа.

Багаж граждан находится под таможенным контролем с момента перемещения его в зону таможенного контроля.

Таможенный контроль багажа граждан заканчивается:

- в случае ввоза / вывоза на / с таможенную / таможенной территории / территории Украины и избрания гражданином «зеленого коридора» – с момента его перемещения за пределы зоны таможенного контроля;

- в случае ввоза / вывоза на / с таможенную / таможенной территории / территории Украины и избрания гражданином «красного коридора» – после осуществления его таможенного оформления в полном объеме, за исключением таможенных режимов, которые предусматривают пребывание под таможенным контролем в течение всего времени действия таможенного режима.

Выгрузка багажа, доставка его в зону таможенного контроля по прибытии ВС осуществляются уполномоченным представителем международного аэропорта или перевозчика под контролем таможенного органа.

Перемещение багажа на борт ВС, который выбывает, осуществляется с разрешения таможенного органа по окончании его таможенного контроля.

Багаж, следующий транзитом через территорию Украины, перемещается на борт ВС, которое будет осуществлять его дальнейшую перевозку, уполномоченным представителем международного аэропорта или перевозчика под контролем органа доходов и сборов.

В случае отсутствия такого ВС багаж доставляется в зону таможенного контроля, где он находится под контролем органа доходов и сборов в прибытия ВС, которое будет осуществлять его дальнейшую перевозку.

Посадка пассажиров на борт ВС проводится с разрешения органа доходов и сборов и органа охраны государственной границы по согласованию с командиром ВС или уполномоченным представителем авиаперевозчика.

С целью ускорения и упрощения таможенных процедур авиаперевозчик или эксплуатант аэропорта или субъект наземного обслуживания направляет в установленном порядке, предварительную информацию о членах экипажа, пассажиров, импортные, экспортные и транзитные грузы, которые перевозятся ВС.