Сегодня 10 мая 2018 года, 18:50

Народный депутат Р.Зварич предлагает национализировать российские банки

Украинские банки и предприятия с российским капиталом могут принудительно передать государству. Такое предложение содержит законопроект №8340, который 8 мая с.г. внес в Верховную Раду Украины народный депутат Роман Зварич. Об этом информирует UBR.

«По сути проект предлагает установить возможность проводить национализацию таких компаний. Но, думаю, что даже если закон будет принят, его нормы будут действовать в рамках конституционной оговорки. То есть будет проводиться судебный процесс, чтобы потом не было претензий. Хотя, на мой взгляд, инвесторам такой законопроект не понравится», – прокомментировал UBR.ua управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Сам депутат, объясняя свои инициативы слабой эффективностью нынешних положений закона «О санкциях», предлагает внести в него два ключевых изменения.

Во-первых, дополнить перечень лиц, к которым могут быть применены санкции, физическими и юридическими лицами – резидентами Украины. В действующих порядках их можно использовать только против иностранных граждан и компаний, а также лиц без гражданства.

Во-вторых, добавить в перечень видов санкций два новых типа. Согласно одному, Украина сможет запрещать деятельность субъектов права собственности и хоздеятельности в отношении лиц, который прямо или опосредованно принадлежат резидентам страны-агрессора или самому государству-врагу.

Наконец, автор проекта предлагает ввести такой тип санкций, как передача в собственность Украины имущества страны-агрессора, юридического или физического лица если те нарушили «соответствующие права и интересы Украины или ее граждан». Исключения, полагает инициатор изменений, нужно сделать только для лиц, которых защищают подписанные нашей страной международные договора и обязательства.

Фактически, признают юристы, документ, если он будет принят Радой, позволит принудительно передать в собственность государства, например, украинские банки с российским капиталом.