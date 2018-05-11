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В рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства будет создан Офис МСП

10 мая с.г. Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по реализации разработанной Министерством экономического развития и торговли Украины Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года. Об этом сообщается на сайте КМУ.

«В Украине действуют почти 2 миллиона малых и средних предприятий, создающих более половины всего валового продукта страны. Правительство и Минэкономразвития понимают важность поддержки и содействия развитию этого сектора экономики. Именно с этой целью мы приняли Стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Принятый план в свою очередь призван активизировать и повысить эффективность работы правительства по имплементации прописанных в Стратегии направлений», — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Соответствующий план предусматривает реализацию ряда задач:

- создание портала МСП на базе официального сайта Минэкономразвития;

- создание Офиса развития МСП при Минэкономразвития;

- реализацию проекта по частичному обеспечению кредитов для МСП;

- реализация проекта создания региональной сети центров поддержки предпринимательства;

- внедрение программ развития МСП в соответствии с приоритетами других стратегических и программных документов;

- совершенствование регуляторных процедур, определяющих деятельность МСП.

Согласно решению правительства, ответственные за реализацию плана министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны ежеквартально отчитываться Минэкономразвития о состоянии выполнения предусмотренных задач.