В рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства будет создан Офис МСП

10 мая с.г. Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по реализации разработанной Министерством экономического развития и торговли Украины Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года. Об этом сообщается на сайте КМУ.
«В Украине действуют почти 2 миллиона малых и средних предприятий, создающих более половины всего валового продукта страны. Правительство и Минэкономразвития понимают важность поддержки и содействия развитию этого сектора экономики. Именно с этой целью мы приняли Стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Принятый план в свою очередь призван активизировать и повысить эффективность работы правительства по имплементации прописанных в Стратегии направлений», — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
Соответствующий план предусматривает реализацию ряда задач:
- создание портала МСП на базе официального сайта Минэкономразвития;
- создание Офиса развития МСП при Минэкономразвития;
- реализацию проекта по частичному обеспечению кредитов для МСП;
- реализация проекта создания региональной сети центров поддержки предпринимательства;
- внедрение программ развития МСП в соответствии с приоритетами других стратегических и программных документов;
- совершенствование регуляторных процедур, определяющих деятельность МСП.
Согласно решению правительства, ответственные за реализацию плана министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны ежеквартально отчитываться Минэкономразвития о состоянии выполнения предусмотренных задач.
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