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Российские депутаты хотят наказывать за вовлечение подростков на незаконные митинги

10 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Группа депутатов от «Единой России» намерена внести в Госдуму законопроект об административной ответственности за вовлечение подростков в несанкционированные митинги. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские масс-медиа.

Как пишут «Известия», предлагается скорректировать статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Авторы отмечают: количество подростков, которые принимают участие в акциях протеста, непрерывно увеличивается. В 2017 году в ходе всех запрещенных мероприятий было задержано 475 подростков. Только на акции от 5 мая 2018 года «Он нам не царь» сторонников оппозиционного политика Алексея Навального – 223.

Для физлиц «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии» будет караться штрафами от 30 000 до 50 000 руб., обязательными работами до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Штрафы для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб.

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