Стал известен актуальный перечень госпредприятий, выставленных на продажу

Правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. В него вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, «Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и «Сумыхимпром». Об этом сообщает UBR.
«Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий нужно привлекать квалифицированных советников… Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине», – прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в четверг. Так же он спрогнозировал сильное противостояние с противниками такого подхода.
И.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров добавил, что 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе:
1. «Тернополь-облэнерго» (50,999%),
2. «Запорожье-облэнерго» (60,2475%),
3. «Харьков-облэнерго» (65,001%),
4. «Николаев-облэнерго» (70%),
5. «Хмельницкоблэнерго» (70,0089%),
6. Херсонская ТЭЦ (99,8328%),
7. Днепровская ТЭЦ (99,9277%),
8. Криворожская ТЭЦ (99,9864%)
9. Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие),
10. «Азовмаш» (50%),
11. «Турбоатом» (75,2241%),
12. ЗТМК (51%),
13. «Ориана» (99,9988%),
14. Завод алюминиевой фольги (госпредприятие),
15. «Президент-Отель» (100%),
16. «Центрэнерго» (78,289%),
17. ОПЗ (99,5667%),
18. «Сумыхимпром» (99,9952%).
Как отметил В.Трубаров, в управлении Минэкономразвития три предприятия: ОГХК (100%), «Электротяжмаш» и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятие), еще два объекта в управлении Минагрополитики – «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная компания «Краснолиманская» (госпредприятие), «Украгролизинг» (100%) и «Индар» (70,7016%).
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 2018 года приняла новую редакцию закона «О приватизации государственного имущества», которая вступила в силу с 7 марта с.г. В связи с этим ФГИУ пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году.
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