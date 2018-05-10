Сегодня 10 мая 2018 года, 17:30

Стал известен актуальный перечень госпредприятий, выставленных на продажу

Правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. В него вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, «Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и «Сумыхимпром». Об этом сообщает UBR.

«Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий нужно привлекать квалифицированных советников… Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине», – прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в четверг. Так же он спрогнозировал сильное противостояние с противниками такого подхода.

И.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров добавил, что 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе:

1. «Тернополь-облэнерго» (50,999%),

2. «Запорожье-облэнерго» (60,2475%),

3. «Харьков-облэнерго» (65,001%),

4. «Николаев-облэнерго» (70%),

5. «Хмельницкоблэнерго» (70,0089%),

6. Херсонская ТЭЦ (99,8328%),

7. Днепровская ТЭЦ (99,9277%),

8. Криворожская ТЭЦ (99,9864%)

9. Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие),

10. «Азовмаш» (50%),

11. «Турбоатом» (75,2241%),

12. ЗТМК (51%),

13. «Ориана» (99,9988%),

14. Завод алюминиевой фольги (госпредприятие),

15. «Президент-Отель» (100%),

16. «Центрэнерго» (78,289%),

17. ОПЗ (99,5667%),

18. «Сумыхимпром» (99,9952%).

Как отметил В.Трубаров, в управлении Минэкономразвития три предприятия: ОГХК (100%), «Электротяжмаш» и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятие), еще два объекта в управлении Минагрополитики – «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная компания «Краснолиманская» (госпредприятие), «Украгролизинг» (100%) и «Индар» (70,7016%).

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 2018 года приняла новую редакцию закона «О приватизации государственного имущества», которая вступила в силу с 7 марта с.г. В связи с этим ФГИУ пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году.