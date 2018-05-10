Сегодня 10 мая 2018 года, 15:39

Россия и ЕС выступили против санкций в отношении Ирана

Дональд Трамп принял решение о выходе из ядерной сделки с Ираном. Теперь в отношении государства вернутся санкции, а для других стран США объявили срок до осени о прекращении экономических отношений с Ираном. В России намерены продолжать сотрудничество, в ЕС также выразили протест решению Вашингтона.

Как сообщает Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсант», решение о выходе США из иранской ядерной программы и возвращении санкций в отношении Тегерана было принято во вторник, 8 мая с.г. Однако в ЕС решение вызвало протест: ряд стран намерен оспорить решение во Всемирной торговой организации. Во Франции Соединенные Штаты назвали «экономическим жандармом планеты». При этом экстерриториальные санкции в отношении неамериканских компаний назвали недопустимыми.

В Евросовете выработают единый подход к политике Дональда Трампа 17 мая на саммите. Решение о выходе из соглашения Дональд Трамп мотивировал тем, что оно «изначально было основано на лжи». Первый этап подготовки к санкциям займет 90 дней. Ограничения коснутся в части покупки американской валюты, а также со сделками, связанными с графитом, драгметаллами, алюминием, сталью и углем. Ограничительные меры коснутся автомобильно промышленности и импорта в США ковров и продовольствия.

Второй этап завершится 4 ноября, они будут затрагивать портовых операторов Ирана и энергетический сектор страны. Один из самых значительных – запрет на операции, связанные с добычей и поставкой нефти. В итоге вернутся все санкции, которые были отменены в январе 2016 года. Эксперты отмечают, что подобные меры могут значительно охладить отношения между США и ЕС.

10 мая поступили сообщения о том, что Иран из Сирии выпустил около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах, большая часть ударов была отражена, также Израиль ответил на атаки.