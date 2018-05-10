Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 мая 2018 года, 15:39

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия и ЕС выступили против санкций в отношении Ирана

10 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Дональд Трамп принял решение о выходе из ядерной сделки с Ираном. Теперь в отношении государства вернутся санкции, а для других стран США объявили срок до осени о прекращении экономических отношений с Ираном. В России намерены продолжать сотрудничество, в ЕС также выразили протест решению Вашингтона.

Как сообщает Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсант», решение о выходе США из иранской ядерной программы и возвращении санкций в отношении Тегерана было принято во вторник, 8 мая с.г. Однако в ЕС решение вызвало протест: ряд стран намерен оспорить решение во Всемирной торговой организации. Во Франции Соединенные Штаты назвали «экономическим жандармом планеты». При этом экстерриториальные санкции в отношении неамериканских компаний назвали недопустимыми.

В Евросовете выработают единый подход к политике Дональда Трампа 17 мая на саммите. Решение о выходе из соглашения Дональд Трамп мотивировал тем, что оно «изначально было основано на лжи». Первый этап подготовки к санкциям займет 90 дней. Ограничения коснутся в части покупки американской валюты, а также со сделками, связанными с графитом, драгметаллами, алюминием, сталью и углем. Ограничительные меры коснутся автомобильно промышленности и импорта в США ковров и продовольствия.

Второй этап завершится 4 ноября, они будут затрагивать портовых операторов Ирана и энергетический сектор страны. Один из самых значительных – запрет на операции, связанные с добычей и поставкой нефти. В итоге вернутся все санкции, которые были отменены в январе 2016 года. Эксперты отмечают, что подобные меры могут значительно охладить отношения между США и ЕС.

10 мая поступили сообщения о том, что Иран из Сирии выпустил около 20 ракет по израильским войскам на Голанских высотах, большая часть ударов была отражена, также Израиль ответил на атаки.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 19 (1062) от 08/05/18 Свежий номер

Евроинтеграция

№ 19 (1062)
Государство и юристы

Свод править

Отрасли практики

Создание коллизии

Судебная практика

Проверенное лицо

Тема номера:

Гордая местность

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом