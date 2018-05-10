Сегодня 10 мая 2018 года, 17:30

ВСП вносит представление президентуо назначении В.Мацедонской судьей ВС

Высший совет правосудия внес представление президенту Петру Порошенко о назначении Виктории Мацедонской судьей Кассационного административного суда Верховного Суда.

Соответствующее решение совет принял на заседании в четверг, сообщает «УП».

Стаж работы г-жи Мацедонской в должности судьи – более 10 лет.

В 2004 году она была назначена судьей Киево-Святошинского райсуда Киевской области. С 2010 года работала судьей Киевского апелляционного административного суда. В 2016 году она подала соответствующее заявление о квалификационном оценивании для допуска на конкурс на должность в составе Верховного Суда.